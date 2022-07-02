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حياة كريمة.. تدريب 76 سيدة على حرفة الخياطة فى 4 مشاغل بزفتى الغربية.. صور

السبت، 02 يوليه 2022 10:33 ص
حياة كريمة.. تدريب 76 سيدة على حرفة الخياطة فى 4 مشاغل بزفتى الغربية.. صور حرفة الخياطة
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى ، حيث انطلقت فعاليات التدريب العملى على الخياطة فى قرى "نهطاي، تفهنا العزب، ميت المخلص، فرسيس"، ضمن مبادرة مشغلى والتى يستفيد من خلالها النساء والفتيات لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالدعم المادى والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على الأنشطة والمهارات الحياتية والتدريب العملى على حرفة الخياطة لكى تدر دخلا يساعد فى رفع المستوى الاقتصادى للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة.

كما تساعد المبادرة على تقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادى فى مجالات الإنتاج المختلفة والتى تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية

وأوضح محافظ الغربية أنه يتم تدريب 76 سيدة على حرفة الخياطة فى 4 مشاغل نهطاى ، تفهنا العزب، ميت المخلص، حانوت، ويستمر التدريب لمدة 30 يوم يتم من خلاله التدريب على مهارات التنمية البشرية وريادة الأعمال والتدريب العملى على الخياطة ويتم التدريب بالتعاون مع جمعية أبناء فرسيس بزفتي.

وأشار رحمى أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغاً بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعى والمعيشي، موضحاً أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف كمبادرة مشغلي.

 

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 أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى

 

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 أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى

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 أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى

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 أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى


محافظة الغربية

حياه كريمه

زفتي

مبادرة مشغلى

حياة كريمة



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