التضامن تهدى رحلة حج للبطلة فريال أشرف وأسرتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أهدت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، رحلة حج كاملة هدية للبطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتحقيق أمنيتها فى أداء فريضة الحج، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق أمنيها بأداء مناسك الحج.

وفور وصولها إلى مقر إقامتها فى الأراضى المقدسة، نظمت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية احتفالية وممرًا شرفيا للبطلة الأولمبية فريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية فى الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط، بحضور أعضاء البعثة وعدد من حجاج بيت الله الحرام.

وأكدت الوزارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ التأشيرات الخاصة بالحج والخاصة بفريال وأسرتها، ومنذ صدور التوجيه الرئاسى تم متابعة إنهاء الإجراءات بصورة سريعة، وتذليل أى عقبات قد تواجه الأسرة بدءًا من مرحلة التسجيل وصولا إلى تقديم كافة التيسيرات أثناء أداء مناسك الحج.

وأضافت أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعى تحتفل من أجمل بقاع الأرض مكة المكرمة بتكريم فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020 ودورة البحر المتوسط التى انتهت منافساتها فيها منذ أيام، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم أبطال مصر فى كل المحافل، وقد أصبح الاهتمام بالرياضيين عادة لا تنقطع.

وشددت على ضرورة الاحتفال بهذا الإنجاز الفريد للبطلة المصرية، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تسعد بوجود فريال أشرف وتشرف بتحقيقها لفرحة البطلة المصرية وأسرتها، وتتشرف برعاية الأمثلة الايجابية التى تُشرّف بلادنا فى كافة المحافل الدولية، وتمثل قدوة لشبابنا والأجيال الجديدة.

ومن جانبها، أعربت فريال أشرف عن سعادتها الشديد بتحقيق الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمنيتها بتأدية مناسك الحج مع أسرتها، كما قدمت الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعى بأكملها، مضيفة: "سعادتكم تسعدنى وتعطينى دائما حافزًا للاستمرار، أشكر البعثة على هذه المفاجأة الجميلة، وهذا الكرم ليس بغريب على وزارة التضامن".

فريال أشرف عبد العزيز هى أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية فى الألعاب الأوليمبية، وعندما كرمها رئيس الجمهورية، تمنت أن تحقق أمنيتها وأهلها بتأدية فريضة الحج، فكلف رئيس الجمهورية وزارة التضامن الاجتماعي، بتحقيق أمنيتها فى تأدية مناسك الحج، وبالفعل أنهت وزارة التضامن كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها، وبدأت منذ يوم الخميس الماضى طريقها لأداء مناسك الحج، ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية.