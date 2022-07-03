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إيبارشية المعادى تنظم كرنفال الطفولة السابع عشر "أعظم فنان"

الأحد، 03 يوليه 2022 11:14 ص
إيبارشية المعادى تنظم كرنفال الطفولة السابع عشر "أعظم فنان" إيبارشية المعادى تنظم كرنفال الطفولة السابع عشر
كتب ـ محمد الأحمدى

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نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام الكرنفال السابع عشر لأطفال الإيبارشية وأطفال كنيسة الشهيد مار جرجس بحلوان، على مدار 3 أيام من الخميس الماضي وانتهاءً باليوم، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية. 
 
وجاء الكرنفال بعنوان "أعظم فنان"، حيث دار هدف الكرنفال حول الآية "وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ" (تكوين 1: 21)، وشارك في الكرنفال 1800 طفل وطفلة بالإضافة إلىما يقرب من 140 خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية.
 
وتضمن الكرنفال مسرح العرائس والمسرح المفتوح وألعابا ترفيهية.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه المعادى

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