إيبارشية المعادى تنظم كرنفال الطفولة السابع عشر "أعظم فنان"

نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام الكرنفال السابع عشر لأطفال الإيبارشية وأطفال كنيسة الشهيد مار جرجس بحلوان، على مدار 3 أيام من الخميس الماضي وانتهاءً باليوم، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية.
وجاء الكرنفال بعنوان "أعظم فنان"، حيث دار هدف الكرنفال حول الآية "وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ" (تكوين 1: 21)، وشارك في الكرنفال 1800 طفل وطفلة بالإضافة إلىما يقرب من 140 خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية.
وتضمن الكرنفال مسرح العرائس والمسرح المفتوح وألعابا ترفيهية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة