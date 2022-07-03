إيبارشية المعادى تنظم كرنفال الطفولة السابع عشر "أعظم فنان"

كتب ـ محمد الأحمدى

نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام الكرنفال السابع عشر لأطفال الإيبارشية وأطفال كنيسة الشهيد مار جرجس بحلوان، على مدار 3 أيام من الخميس الماضي وانتهاءً باليوم، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية.

وجاء الكرنفال بعنوان "أعظم فنان"، حيث دار هدف الكرنفال حول الآية "وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ" (تكوين 1: 21)، وشارك في الكرنفال 1800 طفل وطفلة بالإضافة إلىما يقرب من 140 خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية.

وتضمن الكرنفال مسرح العرائس والمسرح المفتوح وألعابا ترفيهية.