اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 05:09 م
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إزالة مبنى مخالف بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية" على مساحة 500 متر

الأحد، 03 يوليه 2022 03:56 م
إزالة مبنى مخالف بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية" على مساحة 500 متر جانب من الإزالة
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بجنوب بورسعيد، شنت حملة مكبرة أسفرت عن إزالة مبنى على مساحة 500 متر فى منطقة مصرف أم الريش وطريق المعاهده فى الكليو 7 اتجاه طريق "بورسعيد - الإسماعيلية". 

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

 

ازالة مبنى مخالف
ازالة مبنى مخالف

 

 


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