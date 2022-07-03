إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية ورفع إشغالات من شوارع المنيا الرئيسية

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدات المحلية لكل من ( المنياـ سمالوط ـ بنى مزارـ مطاي) عدداً من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة حالة تعد في المهد بحي جنوب مدينة المنيا، وفى مركز سمالوط تم إزالة مزرعة إلى مستوى سطح الأرض بقرية العزيمة، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية قلوصنا حالة تعد بالبناء في المهد بعزبة الصفيح التابعة لقرية الجزائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية حالة تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بقرية أم الساس، كما تم ردم قواعد خرسانية بقرية بنى على للشروع في أعمال مباني مخالفة في المهد خارج الحيز العمراني بقرية ابشاق حوض الديسه، وقد تم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بحي غرب وحي جنوب المدينة باستخدام معدات الوحدة المحلية .

وفى إطار متابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة لإزالة الاشغالات بحي جنوب مدينة ملوى شملت شارع العرفاني وتونى بك، وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا جاءت ما بين 7 حالات إزالة إدارية، 21 محضر إشغال طريق، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة لرفع الاشغالات بالتعاون مع وحدة مرافق مغاغة شملت (شارع الجمهورية ـ ميدان المحطة ـ مدخل شارع طه حسين ـ خلف بنك مصر ـ الكوبرى القبلي ـ المزلقان القبلي)، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية لرفع وإزالة الإشغالات على حرم الطريق العام وعودة الانضباط بالشارع بالإضافة إلى متابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية .