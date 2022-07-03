وأشار ألبانيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى -حسب ما نقلته صحيفة "ذا ويست أستراليان" الأسترالية- إلى أن كانبرا ستفرض عقوبات وحظر سفر على 16 وزيرا ورجل أعمال روسي، ليرتفع عدد المواطنين الروس المفروض عليهم عقوبات من أستراليا إلى 843 شخصا.



وأضاف ألبانيز أن أستراليا سترسل إلى أوكرانيا 34 عربة مصفحة عسكرية إضافية تنقسم إلى 14 عربة مصفحة لنقل الجنود و20 عربة من طراز "بوشماستر" أسترالية الصنع.



وزار رئيس الوزراء الأسترالي العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، أثناء عودته من باريس، لتكون آخر محطة له قبل العودة إلى أستراليا مرة أخرى، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل جولته في كييف، حسب ما نقلته الصحيفة الأسترالية.



تأتي تلك الرحلة بعد دعوة رسمية تلقاها ألبانيز من السفير الأوكراني لدى أستراليا فاسيل ميروشنيشنكو لزيارة العاصمة كييف.