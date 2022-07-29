16 لجنة تستقبل 13 ألف طالب لأداء امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية غدا

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية، في جميع النوعيات والتخصصات "صناعي - زراعي - تجاري – فندقي" بدءا من غد السبت، حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس المقبل، طبقًا للجداول المعتمدة، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، 13 ألفا و986 طالبا وطالبة، في 16 لجنة بـ 10 إدارات تعليمية، موجها بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان، والعمل على حلها فورًا، مشيرا إلى أنه تجهيز الاستراحات، وجرى استقبال رؤساء اللجان والمراقبين، ومع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات، حيث تم توفير عاملين «خدمات معاونة» لكل استراحة، للعمل على التطهير والتعقيم، مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد وكيل تعليم كفر الشيخ، على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها فورا، منبها على مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة توافر الرعاية الكاملة، مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم وتطهير المدارس، وتنظيف دورات المياه يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.



الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية



تطهير اللجان



تطهير لجان الدبلومات الفنية