هل يمكن أن تصاب بالتهاب الكبد سي من نقطة دم أو جرح صغير؟

كتب - حسام الشقويرى

يعد فيروس التهاب الكبد C عدوى تسبب التهاب الكبد، و تحتاج إلى العلاج لتجنب نتائج مثل تليف الكبد وسرطان الكبد، وهو فيروس ينتقل عن طريق الدم ، مما يعني أنه لا يمكن أن ينتقل إلا من خلال ملامسة الدم الذي يحمل الفيروس، ومن المهم تحديد الطرق التي يمكن أن تتعامل بها مع التهاب الكبد سي.

يمكن ان يصاب المريض إذا لامس دمك دم شخص مصاب بالفيروس ، و يسمح هذا الاتصال للفيروس بدخول مجرى الدم، وفقا لما نشره موقع healthline

بمجرد دخول الفيروس إلى الجسم، يستهدف الكبد وقد يسبب أعراضًا مثل الحمى وآلام العضلات والإرهاق وقلة الشهية وآلام المعدة، ومع ذلك ، قد لا تلاحظ الأعراض على الفور، و يتم تشخيص التهاب الكبد الوبائي سي من خلال فحص الدم ويمكن علاجه.

هل يمكن أن تصاب بالتهاب الكبد سي من نقطة الصفر أو جرح صغير؟

يمكن الإصابة بالفيروس من خلال أي جرح مفتوح يلامس دم شخص مصاب بالتهاب الكبد سي ، ويشمل ذلك خدشًا مفتوحًا أو جرحًا صغيرًا، و يمكن أن تساعدك قطع التنظيف والتغطية في تجنب أي اتصال محتمل.

يمكن أن تصاب بالتهاب الكبد سي إذا كنت تشارك أشياء قد تكون لامست آثارًا للدم التي تحمل الفيروس، وفي حين أن هذا النوع من الانتقال أقل خطورة من الطرق الأخرى للإصابة بالفيروس ، إلا أنه من الممارسات الجيدة تجنب مشاركة هذه الأنواع من المنتجات، و لاحظ أن دم الشخص الآخر قد يكون على العنصر حتى لو لم تراه، وإذا كان يجب عليك مشاركة هذه العناصر ، فقم بتنظيفها وتعقيمها قبل استخدامها لتجنب الإصابة بالتهاب الكبد C أو غيره من أنواع العدوى، بالإضافة إلى ذلك ، تجنب ملامسة الضمادات المستخدمة من قبل شخص آخر أو منتجات فترة الحيض مثل الفوط والسدادات القطنية.

هل يمكن أن تصاب بالتهاب الكبد سي باستخدام نفس الإبرة التي يستخدمها شخص آخر؟

تعاطي المخدرات عن طريق الحقن هو الاكثر انتشارا ، لا يجب عليك أبدًا مشاركة الإبر مع الآخرين ، ويجب دائمًا استخدام إبرة جديدة أو معقمة إذا كنت تقوم بحقنها في جلدك، وإذا تم إعادة استخدام الإبرة دون تعقيم مناسب ، فإن بقايا الحقن السابقة تبقى على الإبرة ويمكن أن تدخل مجرى دم المستخدم الآخر.

هل يمكن أن تصاب بالتهاب الكبد سي من ملامسة الدم الجاف؟

قد يكون من الممكن الإصابة بالتهاب الكبد C عن طريق ملامسة الدم الجاف، و يجب التخلص من الأشياء التي لامست الدم أو يتم تنظيفها بالمطهرات - ومن الضروري استخدام المنتجات المطهرة بالتركيز الصحيح لضمان فعاليتها.