نشر فرق الإسعاف والمرور بطريق السخنة لتأمين مصطافي الشواطئ والقرى السياحية

فريق المحافظات

قرر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تكثيف تواجد فرق وسيارات الإسعاف والمرور على طريق "السويس - العين السخنة"، بالتزامن مع توافد المواطنين لقضاء الإجازة الأسبوعية والعطلة الرسمية في الشواطئ والقرى السياحيه.

وقال محافظ السويس في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه من المتوقع توافد نحو مليون زائر في الإجازة الأسبوعية اليوم الجمعة والعطلة الرسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية غدًا السبت في الشواطئ والقري السياحية بالعين السخنة.

وأشار محافظ السويس إلي أن العين السخنه تضم حوالي 120 قرية سياحية وشاطئ عام وخاص، لذلك شدد على ضرورة تكثيف تواجد فرق وسيارات الإسعاف والمرور لتجنب الحوادث المرورية والتدخل السريع.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، علي تواجد جميع الأطباء في النوبتجيات الخاصة بهم بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامه والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية وجاهزية غرف العمليات.

علي صعيد آخر شدد اللواء عبد الرحمن هريدي، مدير أمن السويس، على تسيير دوريات أمنية على الطرق السريعة المؤدية للسويس والعين السخنه لتحقيق الانضباط الأمني ومنع أي تكدس مروري أمام الشواطئ والقري السياحية.