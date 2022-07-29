مسؤول سابق بهيئة البترول: استحواذ "أدنوك" على توتال يضخ استثمارات جديدة بمصر

كتبت - مروة الغول

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن توقيع أدنوك للتوزيع الإماراتية، اتفاقية مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك" للاستحواذ على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز" للتسويق مصر، مقابل 186 مليون دولار إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار، هو ضخ استثمارات جديدة داخل مصر للتوسع فى العمليات اللوجستية الخاصة بتداول المنتجات البترولية.

وأضاف المهندس مدحت يوسف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ذلك الاستحواذ سيساهم فى زيادة عمليات التخزين والمناولة، والتوسع فى محطات التموين والخدمة بكود التصنيف الخاص بشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية، لافتا أن لذلك الاستحواذ تأثير إيجابي لزيادة المنافسة داخل السوق المصرى.

وكانت شركة أدنوك للتوزيع، قد وقعت مع شركة توتال إنرجيز، اتفاقية للاستحواذ على حصة 50% من أسهم شركة توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت مقابل حوالي 200 مليون دولار.