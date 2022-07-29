اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 03:38 م
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غرق طفل في مياه ترعة بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:17 م
غرق طفل في مياه ترعة بمركز سمسطا جنوب بنى سويف غريق - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقى طفل مصرعه غرقا اليوم الجمعة في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالى بغرق طفل يدعى "عبدالرحمن.ع.ف"، 12 عامًا، مقيم قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا، للغرق في ترعة الأفرنجية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وجارى البحث عن الجثمان وإيداعه مشرحة مستشفى سمسطا المركزى، ودلت التحريات الأولية أن الطفل حاول السباحة في الترعة هربا من حرارة الجو ولعدم قدرته على السباحة غرق.


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