ضبط قناة فضائية تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون ترخيص في أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط قناة فضائية، بدون ترخيص، يتم بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لقسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد إدارة عدد من الأشخاص لقناة فضائية تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون ترخيص.

بتوجيهات اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم تكليف العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، بمداهمة مقر القناة بمدينة 6 أكتوبر.

تم إعداد حملة أمنية ومداهمة مقر القناة، وضبط بها أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة وبرامج مونتاج وإعلانات، كما تم ضبط أحد العاملين بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئولين عن القناة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.