اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 09:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. زراعة أشجار مثمرة بشوارع قريتي بهبشين ودنديل بمركز ناصر

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. زراعة أشجار مثمرة بشوارع قريتي بهبشين ودنديل بمركز ناصر جانب من الأعمال
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، أنه تم بالتعاون مع شئون البيئة بديوان عام المحافظة تنفيذ حملة لزراعة 3000  شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والليمون، لزراعتها داخل قرى حياة كريمة بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسليم الوحدة المحلية لقرية بهبشين 2000 شجرة من شئون البيئة وتم توزيعها على كافة المصالح الحكومية والأهالي بالقرية والعزب التابعة عزبة سيد عبد القادر وعزبة المقاول ، مشيرا إلى تسليم الوحدة المحلية لقرية دنديل 1000شجرة ، لتزيين مداخل وشوارع القرى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء، واضفاء اللمسات الجمالية على شوارع ومداخل القرى.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

حياة كريمة

قرى حياة كريمة

اخبار المحافظات

مركز ناصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة