حياة كريمة ببنى سويف.. زراعة أشجار مثمرة بشوارع قريتي بهبشين ودنديل بمركز ناصر

بنى سويف هانى فتحى

قال على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، أنه تم بالتعاون مع شئون البيئة بديوان عام المحافظة تنفيذ حملة لزراعة 3000 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والليمون، لزراعتها داخل قرى حياة كريمة بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.



وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسليم الوحدة المحلية لقرية بهبشين 2000 شجرة من شئون البيئة وتم توزيعها على كافة المصالح الحكومية والأهالي بالقرية والعزب التابعة عزبة سيد عبد القادر وعزبة المقاول ، مشيرا إلى تسليم الوحدة المحلية لقرية دنديل 1000شجرة ، لتزيين مداخل وشوارع القرى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.



وأكد رئيس المدينة أن الحملة فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء، واضفاء اللمسات الجمالية على شوارع ومداخل القرى.