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تنسيق 2022.. لجنة من الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بتمريض حلوان

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:17 م
تنسيق 2022.. لجنة من الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بتمريض حلوان جامعة حلوان تستقبل لجنة من المجلس الاعلى للجامعات لتفقد أعمال اختبارات القدرات
كتب ـ محمد صبحى

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استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بريادة الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض على مستوى الجامعات المصرية، وذلك لتفقد أعمال اختبارات القدرات بكليات التمريض بجامعة حلوان، وقد رافقهم فى الجولة  الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.
 
وأكد الدكتور ممدوح مهدى، أن هناك متابعة يومية من قيادات الجامعة لأعمال اختبارات القدرات لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لهم، كما تضمنت الجولة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات والالتزام بالتباعد وإجراءات التعقيم.
 
وأشادت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بحرص قيادات الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.
 
 
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تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الثانوية العامة

اختبارات القدرات

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