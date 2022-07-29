اليوم السابع
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تنسيق 2022.. إعلام السويس تؤكد تنظيم اختبارات القدرات يوميا حتى 6 أغسطس

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:23 ص
تنسيق 2022.. إعلام السويس تؤكد تنظيم اختبارات القدرات يوميا حتى 6 أغسطس تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور حسين ربيع رئيس كنترول اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة السويس ، أنه مراعاةً للطلاب وتسهيلاً عليهم وعلى أولياء الأمور  (نظرا لظروف السفر من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء) تقرر عقد اختبارات القدرات بشكل يومي في الفترة من السبت 30 يوليو وحتى السبت 6 أغسطس.
 
ويواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، اليوم الجمعة، إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى التسجيل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.
 
وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس الخميس، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.
 
وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق الالكترونى

اختبارات القدرات

الثانوية العامة

اعلام السويس



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