تحرير 43 محضرًا تموينيًا خلال حملات مختلفة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من تحرير 43 محضرا ببورسعيد، وذلك خلال حملات رقابية على المطاعم والسوبر ماركت والمخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز، وحفاظاً على صحة المواطنين، في أنحاء متفرقة بالمحافظة، تنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة على الاسواق، ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المخابز لمراقبة جودة رغيف الخبز البلدى المدعم، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

تمكن رجال الرقابة من ضبط 20 صفيحة جبنه بيضاء يبدو عليها علامات التلف والفساد مجهولة المصدر وبدون تواريخ إنتاج أو صلاحية ، وضبط 250 كجم فول تدميس داخل أحد المطاعم معبأ داخل شكائر بدون فواتير أو تواريخ الإنتاج، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر العرض على النيابة لإتخاذ اللازم .

كما تم ضبط كرتونتين عجوة بداخلها عدد من العبوات تستخدم فى صناعة الحلوى من العجين فطائر بالعجوة، وبالفحص تبين عدم وجود بيانات على العجوة ما يشكل خطراً على مستهلكيها تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ اللازم .

وتم ضبط 50 باكو خميرة تستخدم داخل أحد المخابز السياحية مجهولة المصدر مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 تم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة، كما تم تحرير المخالفات الأتيه نطاق الأسواق، وهي: 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، 6 شهادات صحيـة للعاملين بمحال السوبر ماركت، و3 محاضر بيع أزيد من السعر سجائر.

وفى مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير عدد 6 تقارير إثبات حالة لمخابز لنقص وزن رغيف الخبز

، و5 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و3 تقارير إثبات حالةعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و4 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم وجود قائمة تشغيل.

انطلقت الحملة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله وياسر جمعة والعربى عبد الحليم ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع إدارة تموين شرق بقيادة إبراهيم الخياط مدير الإدارة، بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك .