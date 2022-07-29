الكشف وتوفير العلاج لـ 2000 مواطن ضمن "حياة كريمة" ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية "بقرية المسيد باهناسيا ،مكونة من 10عيادات في 9تخصصات (الباطنة،الأطفال ،الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ، أسنان،الرمد ، العظام)، وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 2042مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،41 حالة معمل دم،33حالة معمل طفيليات، 5حالات أشعة واستصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة دولة ، موجات فوق صوتية 125حالة وتحويل 20 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها 100مواطن،عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ، سوء استخدام الأدوية ، الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة "، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي ، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.