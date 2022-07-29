اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 01:05 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 29 يوليه 2022 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات .
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 12.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 7:5 جنيه .
‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات .
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 10 جنيهات.
‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها,
- فاصوليا 15‎ جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

سعر خضراوات

اسعار الخضراوات



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