الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن أسعار الخضر والفاكهة.. تعرف عليها

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى أن أسواق الخضراوات والفواكه، تشهد ثباتا في أسعار الخضروات والفاكهة، وإقبالا على عمليات البيع والشراء.

وصرح جلال الطاهر رئيش شعبة الخضر والفاكهة، بأن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالإسماعيلية، تتضمن أن يتراوح سعر كيلو طماطم فرز أول من 3.5 : 5 ، طماطم فرز ثاني من 2: 3.5 ،طماطم صلصة 1جنيه، بطاطس قلية من 5_6.5 ، بطاطس قلية نمرة 2 من 3_5 ، بطاطس طبخ من 2_4 .

كما تتضمن قائمة الأسعار، الكوسة 5_ 6.5 ، خيار نمرة 2 من 2.5_4، جزر نمرة 1من 5_6.5 ، جزر نمرة 2 من2_4، باذنجان رومي من 2_4 ، باذنجان عروس من3.5_5 ، فلفل حار وفلفل بارد من3_5 ، ملوخية من 6_8، بامية من18_22، ليمون من18_25، اسعار الفاكهة شمام و الشهد من3_5، عنب احمر وأبيض من8_12، تفاح بلدي من 10_12 ،بطيخ حسب الأحجام من 15_20_25_30، مانجو سكري بشاير من20_25، مانجو صديقة بشايرمن 20_25، تفاح مستورد من20_30 حسب الجودة وبلد المنشأ .

واشار على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة إلى أن هناك ، ثباتا فى الأسعار خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع الجديد وعدم تأثرها بالزيادة الأخيرة في اسعار المحروقات ويرجع ذلك الي توافر كميات كبيرة في إنتاجية الخضر والفاكهة مما يساعد علي استقرار الأسعار بأسواق التجزئة.