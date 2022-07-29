اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير على مصيف بلطيم وحملات للتوعية بخطورة المخدرات.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:41 م
إقبال كبير على مصيف بلطيم وحملات للتوعية بخطورة المخدرات.. صور جانب من الاقبال على المصيف
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد شاطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من كافة المحافظات، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والعطلة الأسبوعية، وخاصة رحلة اليوم الواحد والتي يقبل عليها المواطنون من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة.

كما شهد مصيف بلطيم حملة لصندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتوعية المصطافين بخطورة تعاطي المخدرات، وتوعية المواطنين برسالة الصندوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحرص المصطافون التمتع بجمال المصيف، وهدوء أمواج الشاطئ، والرياح، وانتظام حركة التيارات المائية، مما جعل الشاطئ أكثر متعة وآمانا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين المصطافين على شاطئ مصيف بلطيم ونحت الأطفال علي الرمال، وممارسة الألعاب الشاطئية.

وتتميز شواطئ مصيف بلطيم الستة، توفير كافة خدمات الأمن والنظافة والإنقاذ، وتشهد المتنزهات والحدائق بالمصيف إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها.

 

استمرار حملات التوعية
استمرار حملات التوعية

 

تعدد الحملات على مصيف بلطيم
تعدد الحملات على مصيف بلطيم

 

توعية المواطنين
توعية المواطنين

 

جانب من الاقبال على المصيف
جانب من الاقبال على المصيف

 

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

وعية بخطورة المخدرات
وعية بخطورة المخدرات

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مصيف بلطيم

متنزهات

البحر المتوسط



الموضوعات المتعلقة

فرقة الأنفوشي تحيي ثالث ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم.. صور

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:24 ص

فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية وأوبرا عربي تحييان ثاني ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم.. فيديو وصور

الأحد، 24 يوليه 2022 12:37 ص

انطلاق ليالى "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم وإقبال من المصطافين.. صور

السبت، 23 يوليه 2022 12:57 ص

مصيف بلطيم كامل العدد واستمرار تقديم كافة الخدمات للمصيفين.. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:25 م

إقبال كبير على مصيف بلطيم وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصيفين.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 07:43 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة