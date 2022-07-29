إقبال كبير على مصيف بلطيم وحملات للتوعية بخطورة المخدرات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد شاطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من كافة المحافظات، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والعطلة الأسبوعية، وخاصة رحلة اليوم الواحد والتي يقبل عليها المواطنون من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة.

كما شهد مصيف بلطيم حملة لصندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتوعية المصطافين بخطورة تعاطي المخدرات، وتوعية المواطنين برسالة الصندوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحرص المصطافون التمتع بجمال المصيف، وهدوء أمواج الشاطئ، والرياح، وانتظام حركة التيارات المائية، مما جعل الشاطئ أكثر متعة وآمانا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين المصطافين على شاطئ مصيف بلطيم ونحت الأطفال علي الرمال، وممارسة الألعاب الشاطئية.

وتتميز شواطئ مصيف بلطيم الستة، توفير كافة خدمات الأمن والنظافة والإنقاذ، وتشهد المتنزهات والحدائق بالمصيف إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها.



استمرار حملات التوعية



تعدد الحملات على مصيف بلطيم



توعية المواطنين



جانب من الاقبال على المصيف



جانب من الاقبال



جانب من الحملة