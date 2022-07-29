إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، بينهم 4 سيدات، فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1536 ن ا ب ملاكي، و1726 ن ي د ميني باص، بالطريق الأوسط الذي يربط بين مدينة المنيا والمنيا الجديدة، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص بينهم سيدات.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي، وبالفحص تبين إصابة كل من: طارق محمود 56 عاما، سائق، وشقيقته نعيمة 18 عاما، صباح نادي 35 عاما، احترام إسماعيل 47 عاما، وأسماء عبد النبي 23 عاما، وجميعهن عاملات بمصنع للملابس الجاهزة بالمنيا الجديدة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسخجات بأنحاء الجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج وتم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وإنتقل رجال المرور لرفع آثاره، وأفادت التحريات الأولية أن سبب التصادم بين السيارتين السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدي السيارتين وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.