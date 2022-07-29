أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الإمام الحسين بالطوايع فى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال فرش مسجد الإمام الحسين بالطوايع فى مدينة إسنا بالفرش والسجاد الجديد من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشرفت مديرية أوقاف الأقصر بفرش مسجد الإمام الحسين بالطوايع بإسنا بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.



وكان قد شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الخميس، فى الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالأقصر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444، وأقيمت الاحتفالية بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، حيث حضر الاحتفالية محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة ترحيبية من فضيلة الشيخ سيد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر ، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، من مكة إلى المدينة ، واستقبال أهل يثرب للنبي بحفاوة بالغة، مضيفا أن المسلمين اتخذوا هذا التاريخ كبداية لسنة جديدة لهم وربط بين الهجرة في الماضي والحاضر لتقدم المجتمع الإسلامي، داعين الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام على مصر والأمة العربية والإسلامية ، كما عرض وكيل أوقاف الأقصر انشطة المديرية خلال الربع الأخير من نهاية العام الهجرى، ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر الحضور بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية.







أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الإمام الحسين بالطوايع (1)



أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الإمام الحسين بالطوايع (2)



أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الإمام الحسين بالطوايع (3)









