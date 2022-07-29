أمل جديد.. شفاء شخص رابع من مرض الإيدز بعد تلقيه علاجا بالخلايا الجذعية

كتب: إيهاب محمد

شفى شخص رابع، الذى تم تسميته فقط باسم "مريض مدينة الأمل"، من فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام علاج الخلايا الجذعية شديد الخطورة والمخصص فقط للمرضى الذين يعانون أيضًا من سرطان الدم، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تمت معالجة الرجل البالغ من العمر 66 عامًا في مركز مدينة الأمل الطبي الوطني في دوارتي بولاية كاليفورنيا، مما أكسبه لقبه، حيث خضع لعملية زرع خلايا الدم الجذعية في أوائل عام 2019 ولم يظهر أي دليل على تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية في جسمه منذ ذلك الحين، ولقد توقف عن تناول أدوية فيروس نقص المناعة البشرية منذ 17 شهرًا.

عملية الزرع خطيرة للغاية وتتطلب من الأطباء العثور على متبرع لديه طفرة جينية نادرة تجعله مقاومًا للفيروس، لهذا السبب فهي مخصصة فقط لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون أيضًا من السرطان في مرحلة متأخرة، فيما لا يزال الباحثون يأملون في أن يكون لهذا النجاح تأثير أوسع نطاقاً، وأن يساعد العديد من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية المسنين الآخرين الذين يعانون أيضًا من سرطان الدم في نفس الوقت.



تقرير ديل ميل

وقال الرجل في بيان من المستشفى "عندما تم تشخيص إصابتي بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1988، مثل كثيرين آخرين ، اعتقدت أنه حكم بالإعدام"، وأضاف: "لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأعيش لأرى اليوم الذي لم أعد فيه مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، جعلت مدينة الأمل ذلك ممكنًا، وأنا ممتن للغاية".

بينما أفادت المستشفى، بأن المريض البالغ من العمر 66 عامًا كان يعاني من فيروس نقص المناعة البشرية منذ عام 1988 - قبل أكثر من 30 عامًا، ولقد كان يستخدم عقاقير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لإدارة الحالة ومنعها من التطور إلى الإيدز، وكان تشخيصه بالإيدز هو الأطول مدة بالنسبة لأي شخص آخر شفي من مرضه من خلال عملية الزرع الناجحة.

بعد تلقي علاجات كيميائية منخفضة الشدة من شأنها أن تجعل عملية الزرع أكثر تحملاً ، تلقى الرجل عملية زرع خلايا دم جذعية في أوائل عام 2019، أما المتبرع، الذي لم يتم ذكر اسمه أيضًا ، ليس له علاقة بالرجل ولكن لديه طفرة جينية نادرة تسمى متماثلة اللواقح CCR5 Delta 32.

يتمتع الأشخاص الذين لديهم الطفرة بمقاومة طبيعية لفيروس نقص المناعة البشرية لأن لديهم مستقبل CCR5 على خلاياهم المناعية التي يمكن أن تسد المسارات التي يحتاجها الفيروس لتكرارها، يمكن أن تكون هذه الأنواع من عمليات الزرع مميتة حيث توجد فرصة أن يرفض جهاز المناعة في الجسم ويبدأ في مهاجمة الخلايا المزروعة.

حقق الأطباء في City of Hope نجاحًا، وفي غضون سنوات اختفى كل من سرطان الرجل وفيروس نقص المناعة البشرية، وقالت الدكتورة جانا ديكر، الأستاذة الإكلينيكية المساعدة في قسم الأمراض المعدية، الدكتورة جانا ديكر، "لقد شعرنا بسعادة غامرة لإخباره أن فيروس نقص المناعة البشرية لديه في حالة مغفرة وأنه لم يعد بحاجة إلى العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية التي كان يخضع لها منذ أكثر من 30 عامًا"، في عرض للقضية في مؤتمر الإيدز 2022.