7.7 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال 5 شهور بنسبة نمو 49.7%

كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر 7.722 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2022 مقابل 5.159 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 49.7%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر مايو وحده 1.672 مليار جنيه مقابل 1.048 مليار جنيه بنسبة نمو 59.5%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 وبلغت 22.2 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.1%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة انخفاض 0.2%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 13.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 11.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 10.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 9.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 11.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 13.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 6.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 34%.