اليوم السابع
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واردات منتجات البترول تتراجع 44% وتسجل 365.5 مليون دولار

الخميس، 28 يوليه 2022 05:00 ص
واردات منتجات البترول تتراجع 44% وتسجل 365.5 مليون دولار حقل بترول - ارشيفية
كتب مدحت عادل

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سجلت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من منتجات البترول بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 365.5 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 659.9 مليون دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 294.4 مليون دولار بنسبة بلغت 44.6%.

وجاء تراجع واردات منتجات البترول، في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة الإجمالية للواردات المصرية بشكل طفيف، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 6.64 مليار دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ 18 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 2.7%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعت إلى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 3.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 53٪.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 4.94 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 54.2٪، وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "البترول الخام بنسبة 499.1٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 55.2٪، فول صويا بنسبة 19.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8٪".


واردات مصر

اخبار الاقتصاد

منتجات البترول

جهاز الإحصاء



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