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نتيجة الثانوية العامة 2022.. تطبيق معايير محددة لضبط درجات الأسئلة الصعبة

الخميس، 28 يوليه 2022 11:06 ص
نتيجة الثانوية العامة 2022.. تطبيق معايير محددة لضبط درجات الأسئلة الصعبة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة تعمل بشكل منضبط فى إطار الاستعداد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل، موضحة أنه يتم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الأسئلة ونسب النجاح بشكل عام.
 
وينشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.
 
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.
 
- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.
 
- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
 
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
 
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
 
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
 
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
 
 
 

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس



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