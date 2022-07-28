نائب محافظ الإسماعيلية يتابع مع أعضاء لجنة استرداد أراض الدولة موقف التقنين

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة في المحافظة، و ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، و ما تم البت فيه من طلبات و ما يجري فحصه و معاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد؛ لتقنين أوضاعهم و تحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على الأهمية التي توليها القيادة السياسية و الحكومة لهذا الملف الهام، حيث يتلقى السيد رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء و نسب الإنجاز كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل و رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة و المواطن على حقوقهم، وشدد "عصام" على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز و التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين.