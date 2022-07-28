مقرر القومى للمرأة ببنى سويف: هدفنا الوصول لكل سيدات وفتيات قرى المحافظة

بنى سويف : هانى فتحى

نجح فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، فى الوصول إلى كافة القرى والنجوع التابعة لها على مستوى محافظة بنى سويف، من خلال حملات طرق الابواب التي استهدفت كافة الفئات العمرية داخل تلك المناطق .

اليوم السابع أجرى حوارا مع نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة للوقوف على دور المجلس فى كافة القضايا التى تشغل بال المجتمع وكذلك دور المجلس في المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ما هدف فرع المجلس القومى للمرأة داخل المحافظة من خلال الحملات التى يقوم بها داخل القرى؟

نسعى للوصول الى السيدات والفتيات داخل كافة قرى ونجوع المحافظة بالإضافة الى المدن وداخل الجامعة والمصالح الحكومية، من خلال العديد من حملات طرق الابواب وكذلك الدورات التدريبية والانشطة التى يقوم بها المجلس .

كيف استهدفت جلسات الدوار رجال وسيدات وفتيات القرى؟

قمنا بتنفيذ العديد من جلسات الدوار داخل كافة قرى المحافظة وخاصة قرى المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة بمركزى ببا وناصر.

وكيف نجحت تلك الجلسات فى الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة؟

قمنا بتنفيذ نحو ألف و47 جلسة دوار تنمية الأسرة والتى استهدفت 104 آلاف و700 شخص، كان الهدف منها لتقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

هل اهتم المجلس القومي للمرأة بقصص نجاح الأمهات المثاليات؟

نعم نجحنا فى الوصول إلى الأمهات المثاليات وقمنا بتكريم نحو 22 سيدة من الأمهات المثاليات، بالإضافة الى العديد من النماذج الإيجابية لقصص نجاح سيدات وفتيات فى كافة قرى ومدن المحافظة .

هل اهتم المجلس القومى للمرأة بتنمية الأسرة وتدريب السيدات على كافة الأنشطة؟

قمنا بعقد 241 دورة ريادة أعمال تنمية الأسرة، والتى استهدفت 6 آلاف و25 سيدة، وعقد 3 دورات لرجال الدين الإسلامى والمسيحي لجلسات الدوار والتى استهدفت 104 من رجال الدين.

وماذا عن حملت طرق الأبواب؟

نجح المجلس القومى للمرأة ببنى سويف فى تنفيذ حملتين طرق الأبواب واستهدفت 88 ألف و609 شخص والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية لتمكين السيدات والفتيات اقتصاديا واجتماعياً، وعقد 3 لقاءات للتعريف بأنشطة المجلس لطلاب كلية الآداب والتل استهدفت 67 طالب وطالبة.

المجلس القومى للمرأة تبنى مبادرة الأمسيات داخل قرى حياة كريمة .. كيف استفادة القرى من ذلك ؟

نفذنا نحو 11 أمسية والتي استهدفت 12 ألف و550 من المواطنين لتقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عروض وأنشطة مختلفة.

ماذا عن الندوات والدورات التثقيفية الاخرى؟

عقدنا 147 دورة تثقيف مالي والتى استهدفت 7 آلاف و350 سيدة، وعقد 15 تدريب تحول رقمي واستهدفت 750 سيدة، وعقد دورة تدريب للم الشمل والمشورة الأسرية واستهدفت 51 رائدة، وعقد 8 لقاءات واستهدفت 1200 سيدة ومن الطلاب.

هل ساعد المجلس القومى للمرأة سيدات القرى فى استخراج الرقم القومى؟

نعم قام المجلس القومى للمرأة بأرسال مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، حيث تم استخراج 9 آلاف بطاقة رقم قومي مع التركيز على قرى مركزي ناصر وببا، ضمن مبادرة حياة كريمة.

ماذا عن حملات التوعية داخل قرى حياة كريمة؟

أطلق المجلس حملة توعية بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بالتغيرات المناخية وعضوية فرع المجلس ببنى سويف فى المنصة المحلية للتغير المناخي، وذلك فى إطار استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 والتي ستقام بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هل حصلت المرأة فى محافظة بنى سويف على حقوقها وتقلدت مناصب قيادية؟

نعم تقلدت المرأة فى محافظة بنى سويف العديد من المناصب القيادية كوكلاء الوزرات وكذلك اعضاء فى مجلس النواب وعضويات الاندية بالإضافة الى المناصب القيادية فى ديوان عام المحافظة وداخل مجالس المدن والقرى وفى المديريات .



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