اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير فى موقف كفر الشيخ العمومى.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 01:16 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير فى موقف كفر الشيخ العمومى.. صور تطوير الموقف العمومى
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،  الأعمال الجارية لتطوير طريق الموقف العمومى، المجاور لموقف الحامول وبيلا والسرفيس، لتنظيم عملية الدخول والخروج للموقف، والقضاء على التكدس المروري، وتنظيم حركة السيارات.

جاء ذلك  بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء، وموقف كفر الشيخ.

كما تفقد أعمال التطوير التي شهدها الموقف قبالة كوبري الـ47، لتيسير عملية دخول السيارات من وإلى داخل القنطرة، وإقامة دوران، لتسهيل العملية المرورية، والقضاء على التكدس المرورى.

تطوير المنوقف العمومي
تطوير المنوقف العمومي

 

تفقد الموقف
تفقد الموقف

 

جانب من اعمال التعديات
جانب من اعمال التعديات

 

جانب من اعمال التفقد
جانب من اعمال التفقد

 

متابعة التعديلات بالموقف
متابعة التعديلات بالموقف

 

 

 


كفر الشيخ

مواقف

مرور

محافظة كفر الشيخ

ترعة ميت يزيد

كوبري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة