محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير فى موقف كفر الشيخ العمومى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتطوير طريق الموقف العمومى، المجاور لموقف الحامول وبيلا والسرفيس، لتنظيم عملية الدخول والخروج للموقف، والقضاء على التكدس المروري، وتنظيم حركة السيارات.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء، وموقف كفر الشيخ.

كما تفقد أعمال التطوير التي شهدها الموقف قبالة كوبري الـ47، لتيسير عملية دخول السيارات من وإلى داخل القنطرة، وإقامة دوران، لتسهيل العملية المرورية، والقضاء على التكدس المرورى.



تطوير المنوقف العمومي



تفقد الموقف



جانب من اعمال التعديات



جانب من اعمال التفقد