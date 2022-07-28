اليوم السابع
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محافظ المنيا يوجه بعقد اجتماع تنسيقى بين الجهات المنفذة لـ"حياة كريمة"

الخميس، 28 يوليه 2022 10:35 ص
محافظ المنيا يوجه بعقد اجتماع تنسيقى بين الجهات المنفذة لـ"حياة كريمة" اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات ونسب الإنجاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مسئولي شركات، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ممثلي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، ممثلي جهاز التعمير

ووجه المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي عاجل بحضور مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركتي الغاز الطبيعي، والاتصالات، مع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحي وشبكات المياه والوصلات المنزلية، موضحا بها نسب التنفيذ، لتسهيل عمل شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات في إدخال الخدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ، مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإعداد تقرير بالموقف التنفيذي ونسب إنجاز محطات الرفع.

وبحث "القاضي" المعوقات التي تواجه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاعات "الصحة – الإسعاف – الكهرباء – التضامن الاجتماعي – الغاز الطبيعي – الاتصالات"، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وكان محافظ المنيا، قد رافق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، "الثلاثاء الماضي"، في جولته التفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن زيارته للمحافظة وذلك بقرى مركز العدوة شمال المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

 

 


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