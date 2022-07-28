اليوم السابع
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محافظ المنوفية يهنئ الطالبتين "يسرا وتبارك" لحصدهما المراكز الأولى بالثانوية الأزهرية

الخميس، 28 يوليه 2022 06:47 م
محافظ المنوفية يهنئ الطالبتين "يسرا وتبارك" لحصدهما المراكز الأولى بالثانوية الأزهرية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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هنأ اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة يسرا عبد الملك تركي بمعهد فتيات دلهمو التابع لإدارة أشمون التعليمية الأزهرية لحصولها علي المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية  بمجموع 647 درجة وبنسبة 99,54 % بالقسم العلمي ، كما هنأ محافظ المنوفية الطالبة تبارك جلال عبد العزيز بمعهد فتيات بركة السبع لحصولها علي المركز السادس مكرر علي مستوي الجمهورية في امتحانات الثانوية الأزهرية بمجموع 617 درجة وبنسبة 97,94 % بالقسم الأدبي  متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح في حياتهن المستقبلية.
 
فيما أعربت الطالبتان الأوائل عن بالغ سعادتهن علي هذه اللفتة الطيبة الكريمة وتقديم التهنئة لهن ولأسرهن ، مؤكدين حرصهن على إستمرار النجاح والتميز لتحقيق أحلامهن ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية.
 
وقد أعرب محافظ المنوفية عن سعادته البالغة لتفوق تلك الطالبتان متمنياً لهن ولجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم ، مؤكداً أن الطلاب الأوائل مصدر فخر وإعتزاز لأسرهم ولمحافظتهم، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور علي جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم واستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء وصناعة الوطن.
 
 
محافظ المنوفية يُهنئ الطالبتان يسرا تركي وتبارك جلال (1)
الطالبة يسرا عبد الملك
 
محافظ المنوفية يُهنئ الطالبتان يسرا تركي وتبارك جلال (2)
الطالبة تبارك 
محافظ المنوفية يُهنئ الطالبتان يسرا تركي وتبارك جلال (3)
محافظ المنوفية 

 


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