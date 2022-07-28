متأثرة بالإصابة.. مصرع سيدة حرقت نفسها لخلاف مع زوجها بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت سيدة مصرعها نتيجة حرق نفسها، بسبب خلافات أسرية، في الطالبية، حيث نقلها الجيران إلى المستشفى مصابة بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافات مع زوجها دفعها لحرق نفسها باستخدام مادة مشتعلة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سيدة بحروق ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المصابة سكبت مادة مشتعلة على نفسها وأشعلت النار بجسدها، بسبب خلافات مع زوجها.

استمع رجال المباحث لأقوال زوجها وأكد صحة التحريات، ونفى وجود شبهة جنائية، وذكر أنها اشعلت النار بنفسها، بعد خلافات نشبت بينهما، وعقب قضاء السيدة عدة أيام بالمستشفى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.