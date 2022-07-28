لمريض السكر.. 5 طرق للوقاية من الإصابة بأمراض القلب

كتب - حسام الشقويرى

تعد أمراض القلب من الأمراض الخطيرة التى تزيد خطر الوفاة بشكل كبير، خاصة إذا كان المريض يعانى من مرض السكرى، حيث يزداد خطر أمراض القلب أو السكتة الدماغية بين مرضى السكر بمقدار الضعف مقارنة بشخص غير مصاب بالسكرى، وكلما طالت فترة الإصابة بالسكرى، زادت احتمالية الإصابة بأمراض القلب، ويمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تغيير عادات معينة فى نمط الحياة، وفقا لما نشره موقع healthy food.

طرق الوقاية من الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن تساعد هذه التغييرات فى نمط الحياة فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو منعها من التفاقم، بالإضافة إلى مساعدتك فى إدارة مرض السكرى..

1 - اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، وتناول عددًا أقل من الأطعمة المصنعة (مثل رقائق البطاطس والحلويات والوجبات السريعة) واشرب المزيد من الماء، وقلل من المشروبات السكرية.

2 - إنقاص الوزن

إذا كنت تعانى من زيادة الوزن، فقد يؤدى فقدان حتى مقدار بسيط من الوزن إلى خفض الدهون الثلاثية والسكر فى الدم.

3 - السيطرة على التوتر

يمكن أن يرفع التوتر ضغط الدم ويمكن أن يؤدى أيضًا إلى سلوكيات غير صحية، مثل الإفراط فى تناول الطعام.

4 - تجنب مضاعفات السكر

يجب تنظيم نسبة السكر فى الدم للوقاية من مضاعفات مرض السكر وتأثيره على القلب.

5 - المتابعة مع طبيبك

العمل مع طبيبك يساعد فى تجنب المضاعفات الصحية مثل أمراض القلب.

كيف يؤثر مرض السكرى على قلبك ؟

بمرور الوقت يمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التى تتحكم فى القلب، والأشخاص المصابون بداء السكرى هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب:

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من قوة الدم عبر الشرايين ويمكن أن يتلف جدران الشرايين، ويمكن أن تؤدى الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكرى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، ويمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة كوليسترول LDL "الضار" فى مجرى الدم إلى تكوين لويحات على جدران الشرايين التالفة.