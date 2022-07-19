كيف يؤثر مرض السكرى على صحة القلب؟ تقرير يوضح

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التى تتحكم فى قلبك، والأشخاص المصابون بداء السكرى هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويزيد ارتفاع ضغط الدم من قوة الدم عبر الشرايين ويمكن أن يتلف جدران الشرايين، ويمكن أن تؤدى الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكرى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، وفقا لما نشره موقع موقع WebMD.

ويمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة كوليسترول LDL "الضار" فى مجرى الدم إلى تكوين لويحات على جدران الشرايين التالفة، ويعتقد أن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول HDL "الجيد" أو ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار LDL من الأعراض التى تساهم فى تصلب الشرايين.

ويمكن أن تزيد هذه العوامل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب:



- التدخين

- زيادة الوزن أو السمنة

- عدم ممارسة النشاط البدنى الكافى

- اتباع نظام غذائى غنى بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والصوديوم (الملح)

والأشخاص المصابون بداء السكرى أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب، ويعتبر قصور القلب حالة خطيرة، لكن هذا لا يعنى أن القلب قد توقف عن النبض، وهذا يعنى أن قلبك لا يستطيع ضخ الدم جيدًا، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تورم ساقيك وتراكم السوائل في رئتيك، ما يجعل التنفس صعبًا، ويميل قصور القلب إلى التفاقم بمرور الوقت ، لكن التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض ووقف أو تأخير تفاقم الحالة.

ولذلك يجب اتباع نظام غذائى صحى عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة (مثل رقائق البطاطس والحلويات والوجبات السريعة) مع شرب المزيد من الماء، وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فقد يؤدي فقدان حتى مقدار بسيط من الوزن إلى خفض الدهون الثلاثية والسكر في الدم، ويعني فقدان الوزن المتواضع 5% إلى 7% من وزن الجسم، وفقط من 10 إلى 14 رطلاً للشخص البالغ وزنه 200 رطل.