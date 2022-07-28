اليوم السابع
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سعر طن الحديد فى الأسواق اليوم الخميس 28 يوليو 2022

الخميس، 28 يوليه 2022 06:00 ص
سعر طن الحديد فى الأسواق اليوم الخميس 28 يوليو 2022 صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيه فى الطن.

أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 

سعر السويس للصلب 17570 جنيها 

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيه

حديد المصريين 17570 جنيها 

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن

حديد الجارحى 17300 جنيه

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

صادرات الصلبارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 12% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.
 

الحديد

الحديد والصلب

سعر الحديد

سعر الصلب

اسعار الصلب



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