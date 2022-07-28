سعر طن الحديد فى الأسواق اليوم الخميس 28 يوليو 2022

ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيه فى الطن.
أسعار الحديد اليوم..
سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا
سعر السويس للصلب 17570 جنيها
سعر بيشاى للصلب 17500 جنيه
حديد المصريين 17570 جنيها
الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن
حديد الجارحى 17300 جنيه
حديد المراكبى 17550 جنيهًا
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن
صادرات الصلبارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 12% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة