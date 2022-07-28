سعر طن الحديد فى الأسواق اليوم الخميس 28 يوليو 2022

كتب - إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيه فى الطن.

أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيه

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن

حديد الجارحى 17300 جنيه

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن