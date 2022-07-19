اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:19 م
أكرم القصاص
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الإحصاء: 406.5% ارتفاعا بصادرات الغاز الطبيعى المصرى خلال الربع الأول من 2022

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:27 ص
الإحصاء: 406.5% ارتفاعا بصادرات الغاز الطبيعى المصرى خلال الربع الأول من 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 559.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 406.5%.
 
وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيراداً للغاز الطبيعي من مصر خلال الربع الأول 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 917.2 مليون دولار، يليها أسبانيا 425.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 317.8 مليون دولار، ثم فرنسا 303.1 مليون دولار، ثم الصين 182.1 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 146.5 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 140.3 مليون دولار، ثم بلجيكا 96.6 مليون دولار، هولندا 92.8 مليون دولار، ثم تايلاند 78.8 مليون دولار، ثم اليونان 78.4 مليون دولار، وأخيراً الأردن 56.9 مليون دولار.

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