ارتفاع صادرات "الحديد الصب والصلب 12% لتسجل 667 مليون دولار خلال 5 أشهر

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 12% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وكشف المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات "إسبانيا" تأتي على رأس الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 142,138 مليون دولار مقابل 150,874 مليون دولار بتراجع 6%، تليها "إيطاليا" بقيمة 120,28 مليون دولار مقابل 149,681 مليون دولار بتراجع 20%، ثم "المملكة العربية السعودية" بقيمة 85,093 مليون دولار مقابل 66,045 مليون دولار بنمو 29%، تليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 44,287 مليون دولار مقابل 27,329 مليون دولار بنمو 62%.

وأشار إلى ارتفاع صادرات الحديد المصري إلى "كندا" بنسبة 196% لتبلغ 40,832 مليون دولار مقابل 13,778 مليون دولار، وإلى "اليونان" بنسبة 67% لتبلغ 12,896 مليون دولار مقابل 7,724 مليون دولار، وإلى "هولندا" بنسبة 53% لتسجل 15,676 مليون دولار مقابل 10,226 مليون دولار.

ونوه بارتفاع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى "سلوفينيا" بنسبة 1841% بقيمة 19,441 مليون دولار، مقابل 104 آلاف دولار، وإلى "رومانيا" لتبلغ 27,051 مليون دولار خلال الفترة من "يناير - مايو 2022"، مقابل 9,574 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 183%، بينما انخفضت إلى "البرتغال" لتبلغ 28,546 مليون دولار مقابل 32,114 مليون دولار بتراجع 11%.