خبراء يتوقعون خفض استهلاك الغاز بنسبة 40% قبل عام 2023

فاطمة شوقى

يتوقع عدد من الخبراء خفض أوروبا استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة تصل إلى 40% قبل عام 2023، وذلك بعد ارتفاع تاريخى في أسعار الغاز في ألمانيا ودول وسط أوروبا، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الغاز بنسبة 9% لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد حرب روسيا وأوكرانيا ، واتهم عدد من منتقدي الحكومة الروسية باستخدام الغاز كسلاح سياسي للضغط على دول أوروبا.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز في خط نورد استريم 1 إلى ألمانيا، ويعمل الخط الآن بخمس طاقته الاستيعابية، وبررت شركة "جازبروم" انقطاع الغاز في نورد استريم1، بأنها تقوم بأعمال صيانة ضرورية على التوربينات.

ويضع الاتحاد الأوروبي خطة بقاء الطاقة الخاصة به قبل قطع الغاز الروسي الوشيك، ويعود الدول الـ27 إلى طاولة لوضع استراتيجية تتطلب جهوداً غير متكافئة قبل حلول فصل الشتاء.

وستضطر ألمانيا والدول الأخرى التي تعتمد على خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى خفض الاستهلاك بنسبة 15٪.

ويتوقع أنطونيو توريل ، الخبير في معهد التخليق الكيميائي CSIC الألماني ، أن "تنبؤات التخفيض ستكون غير كافية وستكون هناك جولة ثانية من النقاش قبل نهاية الشتاء"، و بهذه الطريقة ، يبدأ الشركاء الأوروبيون في انتقال التخفيضات المتدرجة التي ستؤدي إلى تأثيرات ثانوية على النشاط الاقتصادي.

وقال توريل ، الذي يشير إلى مشاكل الإمداد المحتملة للمنتجات التي تنتجها الشركة الألمانية عندما يدخل الشتاء مرحلته النهائية: "ستنتهي أوروبا بالموافقة على خفض الاستهلاك بنسبة 30 أو 40٪".

لقد قلبت طبيعة الأزمة التي تلوح في الأفق مجلس المجتمع رأسًا على عقب. شركاء اليورو الذين طالبوا - مثل ألمانيا - بجهود غير عادية من البلدان الأخرى منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان ، يعهدون الآن إلى تضامن بقية العواصم الأوروبية.