اليوم السابع
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حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض فى العمرانية 4 أيام

الخميس، 28 يوليه 2022 02:47 م
حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض فى العمرانية 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة .

كشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليهم بسبب الجيرة ، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحايا للاستماع إلى اقوالهم ، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عاطل على مالك محل وابنه داخل المحل في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم استخدم سلاح أبيض في الاعتداء على مالك المحل، فأصابه بجرح طعني برقبته، وواصل اعتداءه على ابن المجنى عليه، فأصابه برأسه، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، واعترف بالاعتداء على المجني عليهما، نتيجة خلافات سابقة متعلقة بالجيرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


امن الجيزة

العمرانية

رجال المباحث

النيابة العامه



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