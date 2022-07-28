تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة أشهر بائع فريسكا.. يوسف رزق بمولدته نيلى قبل وفاته

الإسكندرية أسماء على بدر

خيم الحزن على أهالى محافظة الإسكندرية، بعد خبر وفاة يوسف السيد راضى والملقب بأشيك بائع فريسكا فى منطقة رشدى بالإسكندرية.

وتأتى التفاصيل الأخيرة فى حياة " يوسف"، أثناء تواجده فى سيارة رفقه صديقة على طريق العلمين بالساحل الشمالى إصطدمت بسيارة أخرى على الطريق تسببت فى إنقلاب السيارة، وتم نقل يوسف وصديقه إلى مستشفى الحمام العام، ولكن لفط أنفاسه الأخيرة وتوفى فى الحال نتيجة نزيف حاد لم يستطيع الأطباء إيقاف النزيف.

وكان قد رزق يوسف بمولدته الصغرى " نيلى"، وكان يعمل ليلا ونهارا لكى يجد قوت يومه وسط تشجيع من زوجته وأسرته.