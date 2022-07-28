تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة أشهر بائع فريسكا.. يوسف رزق بمولدته نيلى قبل وفاته

خيم الحزن على أهالى محافظة الإسكندرية، بعد خبر وفاة يوسف السيد راضى والملقب بأشيك بائع فريسكا فى منطقة رشدى بالإسكندرية.
وتأتى التفاصيل الأخيرة فى حياة " يوسف"، أثناء تواجده فى سيارة رفقه صديقة على طريق العلمين بالساحل الشمالى إصطدمت بسيارة أخرى على الطريق تسببت فى إنقلاب السيارة، وتم نقل يوسف وصديقه إلى مستشفى الحمام العام، ولكن لفط أنفاسه الأخيرة وتوفى فى الحال نتيجة نزيف حاد لم يستطيع الأطباء إيقاف النزيف.
وكان قد رزق يوسف بمولدته الصغرى " نيلى"، وكان يعمل ليلا ونهارا لكى يجد قوت يومه وسط تشجيع من زوجته وأسرته.
وكان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام، والشهير باشيك بائع فريسكا بالإسكندرية منذ قليل على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.
وقال شقيق يوسف لليوم السابع، إنهم علموا بوفاته من مستشفى الحمام منذ ساعتين بعد تعرضه لحادث سيارة ولم يستطيعوا إسعافه.
وكان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18عام بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.
يذكر أن يوسف السيد راضى يعمل بائع فريسكا بالإسكندرية وينتقل خلال شهور الصيف إلى أحد قرى الساحل الشمالى لبيع الفريسكا، وهو لقب باشيك بائع فريسكا لارتداءه الملابس المهندمه خلال عمله.
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