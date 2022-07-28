تدوال 2973 حاوية بضائع بحركة الملاحة بميناء الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 30 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 27 سفينة، هذا وقد تم تداول 214 ألف طن خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.





كما تم تداول حركة الملاحة البحرية فى ميناء الإسكندرية حوالي 2973 حاوية مكافئة بميناء الإسكندرية والدخيلة.





ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.