وقالت زاخاروفا - في تعليق ردًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن "اقتراح جوهري" قدمته الولايات المتحدة بشأن تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بالمواطنين الأمريكيين بريتني جرينر وبول ويلان، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية - "سبق أن تحدث الرئيسان الروسي والأمريكي عن احتمال تبادل المواطنين الروس والأمريكيين المحتجزين في أراضي البلدين وأعطوا تعليمات للمؤسسات المختصة لإجراء مفاوضات".. مضيفة "مع ذلك، نفترض أن مصالح الطرفين يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التفاوض".

يذكر أن فيكتور بوت، المدان بتهريب الأسلحة، يقضى عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة، وأما عن بريتني جرينر فهي متهمة بتهريب المخدرات وبول ويلان متهم بالتجسس.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومة صاروخية من طراز "إس-300" أوكرانية وحيدت عشرات المسلحين في "أرتيموفسك".

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان الخميس، "تم استهداف 70 فردا وأكثر من خمس مركبات مدرعة بضربة صواريخ عالية الدقة وجهتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقت لكتيبة اللواء الآلي 72 في بلدة أرتيموفسك"، منوها إلى أن الطيران الروسي قتل أيضا أكثر من 130 فردا من العسكريين الأوكرانيين في منطقة خيرسون بضربات عالية الدقة.

وأضاف البيان:"في منطقة كراماتورسك، دمرت مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الروسية منظومة أوكرانية قاذفة للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300"".