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التعليم: قرب انتهاء تصحيح "الثانوية العامة" وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل

الخميس، 28 يوليه 2022 09:00 ص
التعليم: قرب انتهاء تصحيح "الثانوية العامة" وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل اختبارات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرب انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل الكترونى دون تدخل اى عنصر بشرى وسيتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل.

 

وينشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

 

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

اليوم السابع بلس



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