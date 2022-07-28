اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 10:58 ص
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التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الخميس، 28 يوليه 2022 10:48 ص
التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
 
 
أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.
 
ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)
 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
 
- (القاهرة / أسيوط) مدة 120 دقيقة.
 
- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.
 
ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 120 دقيقة.
 
رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.
 
خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.
 
واهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
 

السكة الحديد

تاخيرات القطارات

مواعيد القطارات

النقل



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