تعرف على مشاريع النقل فى مجال السكك الحديدية.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

نفذت وزارة النقل عددا كبيرا من المشاريع خلال الـ 8 سنوات الماضية فيما يشهد قطاع السكك الحديدية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبيرا فى كافة قطاعات الهيئة نرصدها فى التقرير التالى.

أولاً: مشروعات تطوير الوحدات المتحركة

الجرارات

- توريد عدد 260 جرار جديد وتم الانتهاء من توريد 110 جرار وإعادة تأهيل 172 جرار وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرار

توريد عربات الركاب

- تم التخطيط لتوريد عدد 1300 عربة ركاب جديدة وتم توريد 658 عربة منها

- تم وصول القطار الأول من اجمالي 7 قطارات سيتم توريدهم من تالجو الاسبانية العالمية وتم بدء التشغيل التجريبي للقطار

تطوير عربات الركاب

- تم التخطيط لاعادة تأهيل ورفع كفاءة 1273 عربة عادية وتم الانتهاء من تأهيل 1235 عربه منها

- تم الإنتهاء من تطوير عدد ( 90 ) عربة أسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة .

توريد عربات البضائع

- تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد عدد (140) عربة بضائع سطح للحاويات وقد تم الإنتهاء من توريد عدد 131 عربة منها كما تم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال وسيتم البدء في توريدها خلال الشهر القادم

- كما تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة ( عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة )

ثانياً : مشروعات البنية الأساسية

تطوير المحطات

- تم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (177) محطة.

- يتقدم العمل في مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل.

تطوير المزلقانات

- تم الإنتهاء من تطوير عدد 580 مزلقان من اجمالي 1120 مزلقان .

ثالثاً : مشروعات السيطرة علي مسير القطارات

1- مشروعات تطوير نظم الإشارات

- جاري تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية باجمالي أطول 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي الي النظام الالكتروني الحديث لضمان رفع مستويات الامن والسلامة وزيادة عدد الرحلات .

رابعاً : مشروعات تطوير الورش

- ورش السبتية بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL

- ورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE

- ورش الفرز بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية

- ورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست البين النمساوية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية