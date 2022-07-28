اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 03:26 م
أكرم القصاص
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الاتصال الخامس بين الزعيمين.. بدء المكالمة الهاتفية بين بايدن والرئيس الصينى

الخميس، 28 يوليه 2022 03:04 م
الاتصال الخامس بين الزعيمين.. بدء المكالمة الهاتفية بين بايدن والرئيس الصينى الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى
وكالات الأنباء

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أعلن البيت الأبيض، الخميس، بدء المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الصينى شى جين بينج فى الساعة 8:33 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "12:33 ظهراً بتوقيت جرينتش"، حسبما نقل موقع "الشرق".

وقال ناطق باسم البيت الأبيض فى وقت سابق، إن الاتصال هو الخامس بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن مهامه في يناير 2021.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤكد في اتصال هاتفي لنظيره الصيني شي جين بينج تمسك الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "أنا على قناعة بأنه سيؤكد بشكل أو بآخر عدم وجود أي تغيير على تمسك أمريكا بسياسة "الصين الواحدة".

ويأتي ذلك على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان التي تحكمها حكومة مستقلة، والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وأثار الإعلان عن الزيارة رد فعل سلبيا من قبل الصين. وحذرت بكين الجانب الأمريكي من عواقب تلك الخطوة.


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