اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 12:15 م
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إصابة عامل إثر سقوطه من دراجة بخارية بالشرقية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:15 ص
إصابة عامل إثر سقوطه من دراجة بخارية بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب عامل بسحجات وكدمات، إثر تعرضه لحادث سقوط من دراجة بخارية بطريق السعديين، دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي منيا القمح  بوصول"عبد الفتاح ع ع" 45 عاما مقيم ميت يزيد مصابا بجروح وسحجات، وتبين حدوث إصابته إثر سقوطه من الدراجة البخارية بطريق السعديين، تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب.
 
وفي سياق متصل، استقبل مستشفي بلبيس المركزى" أحمد ح ال "26 عاما الزاومل مصابا اشتباه كسر بالضلوع والساق اليسري، و" محمد ج ال " 31 عاما مقيم الزاومل مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، وتبين حدوث إصابتهما إثر تصادم موتوسيكل بسيارة بالطريق الاوسطى.
 

 


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