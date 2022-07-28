إصابة طالبة في حريق نشب بمنزل وامتد لحوشين في البلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حرق نشب بمنزل بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج وامتد إلى حوشين متجاورين نتج عن الحريق إصابة طالبة بحروق باليدين أثناء مشاركتها في إخماد الحريق وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخماده ونتج عن الحريق إصابة طالبة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز البلينا مكون من طابق واحد ملك " يوسف م م ع" 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوشين مجاورين ملك كل من سعد ج ح ا 54 سنة عامل وقناوي ر ع 50 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة " شهد م ج ا" 15 سنة طالبة نجلة شقيقة الثالث وتقيم بذات الناحية" حروق بسيطة بكفين اليدين " أثناء مشاركتها في إخماد الحريق، وبسؤال المذكورين أفادوا بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجعوا سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول وأضافوا بإحتراق بعض المنقولات المنزليه وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.