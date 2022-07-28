إصابة شخص ووفاة زوجته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمصرف بطنطا

الغربية مصطفى عادل

لقيت سيدة مصرعها واصيب زوجها باصابات متفرقة اثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مصرف على طريق قرية شوبر مركز طنطا وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.