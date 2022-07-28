إصابة شخص ووفاة زوجته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمصرف بطنطا

لقيت سيدة مصرعها واصيب زوجها باصابات متفرقة اثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مصرف على طريق قرية شوبر مركز طنطا وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف بقرية شوبر.
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط سيارة ملاكي يستقلها زوجين وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة وإصابة زوجها باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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