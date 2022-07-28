اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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إزالة 91 إعلانا مخالفا وتحرير 42 محضرا خلال 72 ساعة بالإسكندرية

الخميس، 28 يوليه 2022 04:28 م
إزالة 91 إعلانا مخالفا وتحرير 42 محضرا خلال 72 ساعة بالإسكندرية إزالة المخالفات بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة مها أبو الخير حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة عدد 91 إعلان مخالف وتحرير عدد 42 محضرا خلال 72 ساعة.
 
وقد شدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
 
إزالة المخالفات بالإسكندرية (1)
 

إزالة المخالفات بالإسكندرية (2)
 

إزالة المخالفات بالإسكندرية (3)
 

إزالة المخالفات بالإسكندرية (4)
 

 


الاسكندرية

الاعلانات المخالفة

حملات الاسكندرية

احياء الاسكندرية



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